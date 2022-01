Sacan a Lalo España de la bioserie de Chespirito

CIUDAD DE MÉXICO.- En definitiva, uno de los actores más conocidos del momento es Eduardo España, quien labora también como productor y comediante, además de ser famoso entre las generaciones por su popular papel de Germán Martínez en la serie de comedia mexicana "Vecinos", en donde logró trabajar con el difunto artista Octavio Octaña.

Ahora la celebridad informó a sus seguidores que un productor lo había contactado para que interpretara a Chespirito en su bioserie.

Pero para su tristeza, el pasado 2 de enero contó que lo dejaron fuera de la grabación del piloto de la serie que planea retratar la vida y trayectoria laboral de Roberto Gómez Bolaños, conocido por su incontables trabajos en distintas películas y pogramas latinoamericanos.

Fue a través de su cuenta de Facebook que Lalo España narró cómo había sucedido todo el incidente, desde el inicio de la llamada hasta cuando se enteró que la grabación ya había sido y nadie se lo informó, por lo que no pudo ser parte del episodio principal.

Historias de cuando un productor te llama para bajarte la luna y las estrellas ofreciéndote un proyecto de tv y te enteras de que ya grabó el piloto y no fuiste requerido. Jajajaja. Así es la gente chorera. De que los hay los hay. Yo sigo vivo y caminando”, mencionó el actor.

Ante esto, varios de sus seguidores expresaron que les parecía bastante grosero por parte de los productores, pues desde el mes de diciembre que se dio a conocer que uno de los histriones más interesados en protagonizar el proyecto de Grupo Chespirito era Eduardo España, quien externó sus deseos por participar en el casting y ser tomado en cuenta para ello, esto fue aproximadamente a mediados de 2020.

Mientras que otros usuarios mencionaron que no debía tomarte tanta importancia al asunto, ya que reconocen que el comediante mexicano tiene un talento increíble e innato que seguramente traerá más proyectos a su puerta.

"Lalo tú donde te paras brillas, no los necesitas. Mejores proyectos llegarán", "Lalo todo México reconoce tu talento y si no fuiste requerido ellos se lo pierden!!", "No serás Chespirito, pero hiciste un gran trabajo, si te parece a 'El Chavo del 8'", "Vienen cosas mejores, él que perdió fue el otro, porque tú ya tienes un prestigio de gran actor", fueron tan solo algunos de los comentarios.

Cabe señalar que, una vez que el también actor teatral fue invitado a participar en la bioserie, España preparó un material audiovisual para presentarlo en su audición virtual,.

En este aparece el famoso caracterizado como "Chespirito" en su etapa madura, además de personificar a distintos personajes de Bolaños como "El doctor Chapatín", "El chómpira" y uno de "Los caquitos". Posiblemente con el objetivo de demostrar que es apto de interpretar cualquier etapa del fallecido humorista.