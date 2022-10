Filtran video de Piqué dándole un 'balonazo' a Shakira en el pecho

ESPAÑA.- El caso de la separación de Shakira y Gerard Piqué sigue siendo uno de los más mediáticos, y parece que aún quedan algunas cosas por salir a la luz.

Luego de que el mismo Piqué confirmara los rumores sobre un nuevo romance con Clara Chía al aparecer muy cariñoso con ella en público, los fanáticos de Shakira se han preguntado desde cuándo pudieron haber iniciado los problemas entre ellos.

Hace un tiempo circuló un video donde supuestamente el futbolista rechazó a Shakira mientras ella estaba a su lado en un evento queriendo abrazarlo, también se publicaron unas imágenes donde aparentemente la pareja estaba peleando durante unas vacaciones con sus hijos.

Ahora, un clip que originalmente se compartió en el 2015 ha sido retomado por el periodista español Jordi Martín. Se trata de una grabación que hizo el mismo Piqué en un momento en que Shakira se encontraba en una estancia de su casa y él planeó darle en el pecho con una pelota a la colombiana para probar su puntería.

En el video se puede observar cómo la cantante se levanta del sillón y sale de la habitación, mientras Gerard lanza por primera vez la pelota y esta pega en la puerta, pero en el segundo tiro logra impactar en el pecho de Shakira, por lo que ella se queja y Piqué se ríe.

Las opiniones respecto a la grabación han estado divididas, pues algunos usuarios señalan que fue un acto de violencia por parte del español, y otros aseguran que simplemente estaban ‘jugando’ como cualquier pareja.

“¿El juego se llama tiro al blanco? No normalicemos la violencia”, “Normal, juegos de enamorados y él era jovencito”, “Yo nunca he visto enamorados pegarse con una pelota casi en la cara”, “Claramente ese señor es un malcriado”, “Yo no sé cómo Shakira se quedó con semejante bobo tanto tiempo”, son algunos de los comentarios que se leen en Twitter.