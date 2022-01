Fanáticos de Harry Styles reportan fraude en reventa de boletos

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fanáticos de Harry Styles expresaron su alegría, ansias y anhelo de poder ver en vivo a su artistas favorito, luego de que el intérprete de "Watermelon Sugar" anunciara que llegará a México, específicamente a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en noviembre de este año.

Una vez que el famoso anunció su gira, los fanáticos expresaron que harían hasta lo imposible por conseguir las entradas, aunque posiblemente no esperaban que la reventa de boletos fueran estafadores y se quedaran únicamente con el deseo de asistir al show.

Así lo anunciaron algunos usuarios en las distintas plataformas digitales, en donde expusieron sus casos y se dio a conocer el modus operandi de algunos revendedores, quienes entran en contacto con posibles compradores, los hacen depositar el dinero en una cuenta bancaria y luego no vuelven a tener contacto directo con las personas.

Más allá de esto, los fans de Harry Styles también reportaron la venda de boletos falsificados en algunos grupos dedicados a los seguidores del exintegrante de One Direction, por lo que alertaron a otros usuarios que quieren ir a los conciertos y mencionaron que deben tener precaución con la compra fuera de Ticketmaster, ya que los boletos continúan en "disponibilidad limitada".

Para evitar que más personas caigan en la trampa, hubo quienes publicaron una lista de los revendedores que resultaron ser estafadores, pues hay que recordar que el cantante cuenta con fanáticos que pueden ser adolescentes o menores de edad, por lo que es más probable que sean parte de este fraude que se ha vuelto viral en redes sociales.

“Chicxs, les quería decir que un chico me ofrecía unos boletos en zona 10 naranja a 1,700 cada boleto, me compartió unas fotos pero me parecieron sospechosas y cuando le pedí sin tapar los asientos y filas ya no me mandó nada. Además en una foto el “banamex” sale cortado y se ven muy anchos y opacos”, escribió un usuario a través de Facebook.

Mientras que otras publicaciones se hicieron virales en dicha red social por narrar su anécdota de cómo fue que fueron víctimas del fraude a causa de los revendores, dejando en claro que era totalmente injusto por abusar de la confianza y manipular a jóvenes para obtener su dinero. "La verdad tengo mucho coraje y tristeza porque confié en ella y me mintió", se lee en el testimonio.

Por otra parte, la gira Love on Tour 2022 de Harry Styles contará con tres fechas de presentaciones en México, lo que ocasionó la alegría de sus fans luego de que aplazaran los conciertos por dos años debido a la pandemia por Covid-19, hasta que el artista británico compartió en su Instagram que se presentará en Guadalara el 20 de noviembre; en la Arena Monterrey el 22 de noviembre y en el Foro Sol en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 2022.