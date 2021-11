Harry Styles ayuda a fan a 'salir del clóset' durante su concierto

ESTADOS UNIDOS. El cantante que perteneció a la famosa banda de One Direction, Harry Styles, ha destacado por un ser un aliado de la comunidad LGBTQ+, asegurándoles a sus fans que en sus conciertos siempre tendrán un lugar seguro para expresarse tal y como son, y su última presentación no fue la excepción, pues el intérprete ayudó a una de las asistentes a salir del clóset frente a su mamá, quien también se encontraba en el público.

Harry se ganó el cariño de sus fans por ser tan atento con ellos y siempre tener una buena actitud que lo caracteriza entre otros artistas, por lo que su acción conmovió a miles de personas que aplaudieron al famoso por ser tan amable con su seguidora a la que ayudó a declararse gay durante el show en vivo.

La situación circuló en redes sociales por los visitantes que lograron captar el emotivo momento en video, en donde Harry Styles estaba en su show en Milwaukee, Estados Unidos y mientras interpretaba su canción, notó que un letrero decía "mi mamá está en la sección 201, ayúdame a salir (del clóset)", a lo que el artista dijo en el micrófono: "¿qué te gustaría decirle a tu madre?".

La chica no pudo creer que se trataba de ella y rápidamente se sintió apenada por lo ocurrido, por lo que expresó que había mucho a su alrededor y Styles bromeó con ella al responderle que claro que había mucha gente en el concierto "¿no lo sabías?", dijo el cantante. Minutos después, expresó con emoción: "¡Lisa, tu hija es gay!", lo que provocó todo tipo de gritos, brincos y ovaciones del público.

Como era de esperar, el video se volvió viral y causó revuelo entre sus millones de seguidores en redes, pero durante la presentación la madre de la fan de Styles le mandó besos al aire a su hija y el ex integrante de One Direction comentó "No quiero arruinar el momento, pero sería lindo si estuvieran un poco más cerca".

Poco después, dicha seguidora utilizó su cuenta de Twitter para agredecerle a Harry Styles lo que había hecho por ella y aseguró que el cantante siempre procura crear un espacio seguro para todos y todas que asisten a sus presentaciones. "Gracias por crear un espacio seguro para mí, gracias por dejarme crecer a tu lñado como fan, gracias por ayudarme a descubrir quién soy, gracias", se lee en el tuit.