Harry Styles solicitará a los fans que asistan a sus conciertos, comprobante de vacunación o prueba negativa a Covid

ESTADOS UNIDOS.- Hary Styles está por iniciar su gira “Love On Tour”, por Estados Unidos, y reveló que para que sus fan puedan acceder a sus conciertos tendrán que presentar su comprobante doble de vacunación o alguna prueba negativa del SARS-Cov2.

El cantante británico ha tenido que posponer su gira en varias ocasiones desde que inició la pandemia, en marzo de 2020, pero esta vez se dijo listo para iniciar su gira por Estados Unidos, como así lo anunció en su cuenta de Instagram.

Harry ha insistido que la salud y la seguridad de todos sigue siendo la máxima prioridad y por eso ha tenido que cambiar fechas.

LOVE ON TOUR saldrá por los Estados Unidos este septiembre y no podría estar más emocionado por estos shows. Como siempre, el bienestar de mis fans, banda y equipo es mi máxima prioridad. Las pautas de seguridad estarán disponibles en los sitios web respectivos para garantizar que todos podamos estar juntos de la manera más segura posible. Tenga en cuenta que algunas fechas han cambiado y se han agregado nuevos programas”, escribió.



Harry Styles brinda más indicaciones de seguridad

Harry compartió una lista de las ciudades y sus presentaciones para que sus fans estén al pendiente y pueda asistir al concierto de su ciudad más cercana.

En cuanto a sus fans del Reino Unido y del resto del mundo, el exintegrantes de “One Direction” les solicitó paciencia, ya que pronto daría noticias buenas de mantenerse la alerta de salud y el panorama favorable.

“Para todos en el Reino Unido y en todo el mundo, no puedo esperar a volver a verlos, pero por razones obvias, no es posible en este momento. Pronto compartiré más noticias sobre programas en todo el mundo y música nueva. Los quiero tantísimo a todos. Estoy muy emocionado y no puedo esperar a verte”, finalizó en el texto.

En una transmisión en vivo, Styles habló sobre al importancia de llevar el comprobante de las vacunas o el examen negativo a Covid que se haya realizado en un período no mayor a 48 horas antes del concierto, además de llevar cubrebocas.

La prueba negativa de Covid-19 aplica, también, para los menores de 12 años de edad que deseen asistir a los conciertos, al igual que el uso de cubrebocas.