Harry Styles confirma que "Watermelon Sugar" trata sobre "orgamos femenino"

ESTADOS UNIDOS.- Este viernes el cantante Harry Styles admitió que su canción "Watermelon Sugar" sí trata sobre el "orgasmo femenino", todo durante su presentación en Nashville.

“Esta canción trata sobre… realmente no importa de qué se trate. Se trata de la dulzura de la vida ”, dijo a la audiencia la cantante de "Adore You", de 27 años, según un video publicado en Twitter y luego admitió: “También se trata del orgasmo femenino, pero eso es totalmente diferente. No es realmente relevante".

La declaración se da varios años después que de manera tímida Styles ha jugado con el tema. Las letras del éxito ganador del Grammy incluyen otras frases como "Solo quiero probarlo" y "Es tan maravilloso y cálido".

Harry Styles es tema de nuevo tras asegurar que su canción "Watermelon sugar" está relacionada con el "orgasmo femenino".

Harry juega con el tema

Tras el lanzamiento de la canción, el DJ de "Beats 1", Zane Lowe, le preguntó al ex One Direction si la letra trataba sobre "Las alegrías del placer oral mutuamente apreciado", a lo que él respondió: "¿De eso trata? No sé".

Aún meses después, Harry Styles siguió evitando discutir el significado tórrido detrás de la canción.

"Es una especie de euforia inicial, supongo, de cuando comienzas a ver a alguien o te acuestas con alguien o simplemente te gusta estar cerca de alguien y tienes ese tipo de emoción sobre ellos", dijo durante su presentación de "Tiny Desk Concert" en NPR .

Styles inicialmente causó sensación con el debut del video musical de la canción , en el que se veía al artista mordiendo jugosas rebanadas de sandía mientras hombres y mujeres lo rodeaban en la playa.

Harry Styles ha logrado vender más de 5 espectáculos al hilo en el Madison Square Garden de Nueva York.

"Love on Tour" de Harry Styles

El cantante se encuentra actualmente en su "Love on Tour". Como informó en exclusiva Page Six , se vio a su novia de 37 años, Olivia Wilde, fangirling sobre Styles mientras lo apoyaba en la carretera durante un espectáculo en Las Vegas el mes pasado.

Además Styles actualmente ostenta el título de ser el primer artista del siglo XXI en recibir el premio Madison Square Garden Gold Ticket Award, reconocimiento que se otorga a un artista que logra agotar las entradas al menos en en cinco espectáculos.