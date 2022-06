Fan de Christian Nodal hace rap para defenderlo de J Balvin

MÉXICO.- Tras la mediática pelea entre J Balvin y Christian Nodal usuarios de redes sociales han expresado su opinión y mostrado su apoyo a uno de los dos cantantes. Algunos fans del sonorense incluso fueron más allá de hacer comentarios en redes y aportaron su propia “tiradera” contra el reguetonero.

Tal fue el caso del usuario identificado como @hectordelnortemusic, quien se considera un aficionado del rap y que publicó una canción contra Balvin. El tema se suma a “Girasol”, que Nodal estrenó como una crítica al colombiano en medio de su intercambio de burlas e insultos.

Fanático de Nodal hace rap para defenderlo de J.Balvin pic.twitter.com/L2Ze56SaMo — Lo + viral (@VideosVirales69) June 10, 2022

El joven fan del sonorense lanza fuertes críticas a Balvin en su canción de menos de dos minutos, donde además elogia el talento de Nodal y asegura que se dio a conocer por su voz y sus interpretaciones, a diferencia de Balvin a quien acusa de ser un mal compositor y usar auto-tune.

La mención a Belinda no podía faltar, tal como Balvin hizo referencia a ella en una de sus historias de Instagram con un juego de palabras al mencionar que la foto de Nodal se “ve linda”. El rapero aficionado dejó claro que no es un experto en música y señaló que solo hace esto “para divertirse”.

Elogian talento del fan

“Tirándole paro a Nodal. No te preocupes, man. I got you, bro”, dice el joven en la introducción de su tema. “De josesito bueno qué puedo decirles, si necesita diez autores pa’ escribirle. Él es bromista y le encanta contar los chistes; ahí le va uno: atrévete a ser real singer”, menciona en el rap.

Los comentarios no se hicieron esperar, al margen de las opiniones sobre las pelea de el intérprete de “Botella tras botella” y Balvin, que ya llegó a su fin, los internautas elogiaron el talento del fan de Nodal y señalaron que su canción está a la altura de “Girasol”, el tema del sonorense.