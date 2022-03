Faisy finalmente se casa con la bailarina Iratxe Beorlegui: así fue la boda

MÉXICO.- Luego de más de un año comprometido con la bailarina Iratxe Beorlegui, el presentador de televisión Omar Pérez Reyes, mejor conocido como Faisy, se casó la tarde de este sábado 12 de marzo. La ceremonia se celebró en Atlixco de las Flores en Puebla y entre los invitados estuvieron los colegas del conductor quienes viajaron de la Ciudad de México para acompañar la pareja en su día especial.

En enero de 2021 el presentador de Me Caigo de Risa le dio el anillo de compromiso a su pareja. Sin embargo, a causa del confinamiento y las restricciones por la pandemia, tuvieron que posponer el evento en dos ocasiones. Por este motivo la pareja terminó anunciando la fecha oficial a finales del año pasado.

La pareja reveló que eligieron marzo porque es en este mes cuando celebran su aniversario. También dijeron que buscaron un lugar con suficiente espacio para llevar la celebración con calma, por lo que se decidieron por la antigua fábrica La Carolina, ubicada en el municipio poblano. Como medida de seguridad, solicitaron a sus 300 invitados una prueba de Sars-Cov2 negativa.

Por la mañana del día de la boda, el conductor expresó su emoción a sus seguidores de Twitter con un conmovedor mensaje. “¡Es hoy chin* mad*! ¡Hoy me caso con el amor de mi vida!” se lee en su cuenta oficial, donde recibió cientos de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus amigos y fans.

Es HOYYYYY CHINGADAMADREEEE!!!! Hoy me CASOOOOOO con el Amor de mi Vidaaaaa!!!!!!! — Faisy (@faisirrito) March 12, 2022

Así fue la boda

Los invitados de la ceremonia compartieron fotografías del evento por lo que circulan en redes sociales las impagenes de cómo fue la boda. Mariana Echeverría contó que tuvo algunos problemas para llegar a Puebla, ya que en el viaje el tráfico le impidió llegar como hubiera querido.

En redes comentó que se sentía preocupada por no poder llegar a tiempo a la boda. “Estoy sufriendo porque soy la madrina de la boda de Faisy y pero me van a decir, ¿por qué no te fuiste ayer como todos? Preferí aprovechar estando en mi casa con mi gordito y ya yo llegar al mero día a buena hora, y me acaba de escribir Faisy, me dice, ¿sí llegas? Y le digo, no sé cómo voy a llegar, pero de que llego, llego, así que ojalá se despeje este maldito tráfico”.

A pesar de los momentos de estrés por los que pasó, Echeverría compartió que pudo llegar a tiempo al lugar: “¡Llegué! Ya llegué, estoy aquí con mis amigos disfuncionales, muy bien, todo en orden, estoy aquí lista para dar mis palabras de madrina”.

En la fiesta, se puede observar que los invitados bailaron y hasta se repartieron tragos de bebidas alcohólicas. También se puede ver el momento en el que la pareja se adueñó de la pista para su primer baile como esposos.

Los recién casados explicaron que no quisieron una boda religiosa, ya que ninguno está involucrado con una doctrina. Solo se realizó la unión civil, frente a un juez, y más tarde llevaron a cabo un ritual espiritual en el que participaron los padrinos y los amigos más cercanos a la pareja.