Exmarido de Britney Spears filtra videos de ella 'peleando' con sus hijos

ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears ha estado envuelta en una controversia tras otra. Recientemente, su exesposo Kevin Federline habló del distanciamiento que la cantante tiene con sus hijos, los cuales ahora son adolescentes, debido a que ellos mismos así lo han decidido.

Mediante sus redes sociales, Federline también decidió publicar unos videos donde supuestamente Britney pelea con Sean y Jayden –los hijos que tienen en común-. El exbailarín señaló que sus ellos han pasado por mucho y que las mentiras tienen que parar.

No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos videos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años. Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto" , dijo.

De acuerdo con La Vanguardia, esta reacción de Federline se produjo pocas horas después de un ataque que Britney lanzó en su cuenta de Instagram, donde calificó como 'odiosa' la conducta de sus hijos; aseguró que cuando la visitaban no querían pasar tiempo con ella y que le dolió que ni siquiera asistieran a su boda con Sam Asghari.

En una de las grabaciones, se escucha a la cantante discutiendo con los niños a la hora de acostarse.

Esta es mi casa, si quiero entrar aquí y darte crema para la cara porque está áspera, y todo lo que me dices es 'está bien'. No, no está bien". Y añade: "Será mejor que todos comiencen a respetarme, ¿queda claro?".