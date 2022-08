Britney Spears tiene 5 meses sin ver a sus hijos

Ciudad de México.- La cantante Britney Spears ha dado de qué hablar una vez más, y es que desde que su ex pareja Kevin Federline señalara que tiene una mala relación con sus hijos Sean y Jayden, ha trascendido que tiene 5 meses sin verlos.

De acuerdo con TMZ, el abogado de Federline constató que la artista no ha visto a sus hijos ya que los jóvenes han expresado sentirse incómodos y han recibido mensajes por parte de Spears que consideran molestos.

De igual forma, el abogado reveló que habló con Kevin tras la publicación de Britney en donde contó sobre la relación que tiene con sus hijos, y expresó que su cliente nunca le habló más de sus descendientes sobre la artista.

Él dice que los chicos han tomado la decisión de mantenerse alejados de ella por su cuenta”

Expresó el abogado, además de recalcar que Sean y Jayden no han tenido una sola noche con Spears en años.

Visitas supervisadas

De igual forma, Mark Vincent aseveró que Kevin no se sentía cómodo que con los niños visitaran a su madre sin supervisión después de las conversaciones que tenía con los chicos, por lo que consideró necesario que una persona estuviera con ellos cuando iban con Britney.

No obstante, Kaplan refirió que Federline cree que los niños aman a su madre, pero en este momento están enojados con ella, y puntualizó que no considera que su cliente tenga algún poder o influencia sobre sus hijos, pues ellos ya toman sus propias decisiones y han elegido no ver a su mamá, al menos por ahora.

Finalmente, el portal de noticias contó que Mark Vincent Kaplan aseguró que Kevin está molesto con Britney por hablar despectivamente de la casa donde vive.

Por otra parte, TMZ añadió que una de sus fuentes contó que Kevin dice temer por sus hijos debido a la reacción que puedan tener algunos de los fanáticos de la intérprete, luego de que ella dijera que “estaban siendo groseros y odiosos”. Sin embargo, cree que Sam es una “influencia estabilizadora” en Britney y no tiene malos sentimientos hacia él.