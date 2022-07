¡Britney Spears está de regreso!

ESTADOS UNIDOS.- Han pasado algunos años desde que no hemos obtenido novedades musicales por parte de la célebre Britney Spears, por lo cual es grato saber que estará de vuelta pero no sola, sino que se encuentra en las grabaciones al lado de Elton John, de acuerdo a Page Six y TMZ. Al parecer el dúo de intérpretes hará un remake de la famosa canción de 1981, "Tiny Dancer" de John.

De acuerdo a los reportajes de las fuentes previamente citadas, la intérprete de "Toxic" se reunió con Elton John la semana pasada y, supuestamente, la canción saldrá el próximo mes mediante Universal Music. El productor Andrew Watt, quien ha trabajado ya con intérpretes como Miley Cyrus, Justin Bieber, Pearl Jam, entre otros, está supervisando la grabación.

Los remakes de Elton John son fácilmente puestos de moda y este no será la excepción. Este año, "Cold, Cold Heart" (en la cual se fusionaron dos de sus éxitos "Rocket Man" y "Sacrifice"), la cual grabó a dueto con Dua Lipa, fue todo un éxito.

Britney se muestra ansiosa por su regreso a la música

Tal parece que Britney Spears está emocionada por volver al mundo musical, puesto que en su Instagram compartió una nueva versión a capella de su éxito "Baby, one more time" (1998), al cual acompañó con un extenso mensaje en el cual menciona:

...No he compartido mi voz en mucho, mucho tiempo... probablemente más del que debería..."