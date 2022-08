Britney Spears se manifiesta contra la Iglesia católica porque no la dejan casarse

Ciudad de México.- La cantante Britney Spears expresó su postura contra la iglesia católica debido a que no la dejaron casarse con Sam Asghari en una catedral debido a que la artista no es practicante de la religión.

Spears reveló que deseaba casarse por la iglesia con Asghari, pero que le habrían negado la posibilidad por no ser miembro de la iglesia.

¡Aquí es donde originalmente quería casarme durante el Covid!... Yo quería ir todos los domingos, es hermosa. Pero me dijeron que estaba cerrada temporalmente por COVID. Luego, dos años después cuando me quería casar ahí me dijeron que tenía que ser católica pero que tenía que pasar una prueba. ¿No se supone que la iglesia está abierta para todos?”