Exatlón México: ¿quién dejó el programa este domingo 24 de octubre?

MÉXICO.- Hoy es domingo de eliminación en Exatlón México y desde el inicio del programa las competencias estuvieron muy reñidas. La batalla por la supervivencia se la llevó el equipo rojo y con esto quedaron salvados de la próxima eliminación.

Los ganadores disfrutaron de su victoria hablando de la emoción que sintieron en los últimos momentos del circuito. "Me dio mucha confianza que mi equipo confiara en mí, de verdad estaba muy contenta", dijo Briseida Acosta.

Por su parte, Marcela Yeye, del equipo rojo, habló de su desempeño en los últimos días, el cual ha sido mejor que nunca. Ella se quedó con el primer auto último modelo de la temporada. "Tuve una muy buena semana, más ganándome ese carro nunca había peleado por algo así y fue una gran motivación", dijo la atleta.

Los últimos duelos y el eliminado

Más adelante, luego de un empate entre Sol y Nataly los equipos pasaron a la carrera de relevos, en la cual ganó el equipo de los Guardianes. Después, los atletas se sometierona un duelo cruzado; los integrantes con los puntajes más bajos fueron Osirys, Jahir y Ramiro, por lo que fueron los elegidos para la batalla por la permanencia.

Osirys fue quine ganó el primer duelo y Ramiro empató el marcador más adelante. En seguida el circuito avanzo y Jahir continuaba con cinco vidas mientras Osirys solo tenía 2. Finalmente y a pesar de su esfuerzo fue Osirys quien salió de la competencia esta semana.

"Yo pensé que me iba a sentir muy triste de haber sido eliminado, pero se siente una paz de que diste lo mejor de ti y que al final del día solamente pierdes por detalles, pero no es como que no des tu cien", fueron las palabras con las que se despidió del programa. Finalmente agradeció al público que lo apoyó y le dedicaron palabras de ánimo.