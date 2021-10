Exatlón México: Nuevo encontronazo entre Macky y Paulina

CIUDAD DE MÉXICO.- Las rivalidades entre “Conquistadores” y “Guerreros”, de Exatlón México no terminan y ahora Paulina se va contra Macky, de quien dice que no tiene carácter para seguir en la competencia, mientras que Macky asegura que no caerá en provocaciones.

Macky González ha sido una de las participantes del reality más controvertidas, ya que ha tenido varios enfrentamientos con algunos de sus compañeros; el último de ellos fue con Jahir, con quien discutió por varios días por defender que no recurre al uso de procedimientos estéticos en su rostro.

Esto, después de que el clavadista dijera frente a sus compañeros que Macky usa botox, lo que la hizo enfurecer.

Por su parte, Paulina Martínez también ha dado de qué hablar, y justamente la semana pasada tuvo un agarrón con Osirys, a quien señaló de inmaduro por burlarse de Alan Mendoza, a quien le ganó en una de las competencias.

Tanto Marysol como Osirys festejaron el triunfo con un bailecito que se inventaron, lo que no le pareció a la atleta, de 22 años de edad, y despotricó contra su compañero del equipo contrario.



¿Qué pasó entre Macky y Paulina?

En las más recientes actividades, Paulina declaró ante las cámaras del reality que Macky González no tiene carácter para seguir en la competencia, mientras que algunos miembros del equipo rojo externaron que “La Amazona” tiene doble personalidad y eso no es muy agradable.

Para mi, Macky tiene dos personalidades”, apuntó Paulina, mientras que sus demás compañeros de equipo expresaron: “Ese es poco carácter. Estás así con ella en la baranda y luego: ‘Venga, vamos a echar leña’, y por atrás…”, comentaron los “Guerreros”.

Pero al enterarse lo que decían sus compañeros de ella, Macky habló con los miembros de su equipo y les aconsejó no caer en provocaciones, ya que no son payasos y están ahí para competir.

“Nosotros no somos payasos, somos atletas. Si ellos quieren hacerla, adelante. Nosotros jamás vamos a caer en ese juego. Nosotros vamos a ser rivales dignos”, respondió Macky.

La exparticipante de “Guerreros 2020” agregó que muchas personas tienen una idea equivocada de quien realmente es ella y creen que tiene otra cara, pero ya se acostumbró a lo que se dice de ella porque desde su infancia ha tenido que lidiar con eso.