Integrante de “Exatlón México” asegura que Macky González usa botox y genera polémica en la isla

CIUDAD DE MÉXICO.- Gran polémica generó Jahir, al señalar a Macky González de usar botox en su rostro, y por eso es que no tiene arrugas, lo que hizo molestar a la atleta y no se cansó de desmentirlo en varias ocasiones.

La propia Macky fue quien comentó para el reality que cuando estaban en el circuito de fuerza, Jahir le hizo un comentario, el cual considera como cizañoso, ya que a su parecer, la quiso dejar en vergüenza con sus demás compañeros, y eso no le gustó.

Jahir y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, y estaba yendo a competir y me hizo un comentario bastante cizañoso como de: ‘Ay, ya te vi el botox’. Siempre me lo hace y siempre me lo hace enfrente de su equipo, que es lo peor porque, la verdad, es que no uso botox”, dijo la atleta.

La molestia viene, según dijo Macky, porque no le tiene tanta confianza a los de su equipo “Guardianes”, que se distingue por el color rojo, porque ella es del equipo contrario, “Conquistadores”, diferenciado por el azul, y por esa razón pueden creer que de verdad se somete a procedimientos estéticos.

“Entonces yo le dije: ‘No, no. No te equivoques, el que se hace procedimientos estéticos eres tú, porque, además, vamos al mismo dermatólogo”, añadió.



La polémica creció en “Exatlón México” por el comentario hacia Macky

Después de que Jahir mencionara que Macky usaba botox en su rostro, la polémica creció aún más, ya que su temor se volvió realidad, ya que despertó la curiosidad en algunas personas del concurso y no tardaron en averiguar si era verdad o no lo del botox.

“Se acerca Briseida, y a esta distancia (muy cerca) me dijo: ‘A ver, arrúgate’. Y yo: ‘Nooo’. Invadió mi espacio vital. No, no que quiero arrugar, porque toda mi vida me he esforzado por no arrugarme y por eso no tengo arrugas. Y ella así: ‘Ah no, entonces, sí tienes’”, relató Macky a sus compañeras de equipo.

La exparticipante de “Las Estrellas Bailan en Hoy” confesó que tanto Jahir como su equipo, ya le cayeron mal, por andar criticando si tenía o no botox, ya que, aunque no está en contra de las personas que recurren a dichos métodos, ella no lo hace y lo único que ganan es molestarla.

Jahir se suma a la lista de las personas con las que Macky ha tenido algún roce, ya que anteriormente había discutido con Briseida, Osirys y Ricardo Arreola.