Exatlón México: ¿Por qué Paulina arremetió contra Osirys?

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Osirys López se burlara de la derrota de Alana Mendoza, durante una de las competencias de “Exatlón México 2021”, Paulina Martínez arremetió contra su compañero del equipo contrario por su actitud, según dijo, antideportiva.

Y es que en las últimas semanas la rivalidad entre ambos equipos: “Conquistadores (Azul)” y “Guerreros (Rojo)” se ha incrementado, ya que las competencias han estado bastante reñidas, aunque se dice que el equipo rojo es el favorito del público.

Los roces entre los atletas son cada vez más presentes, como en días pasados lo hemos visto entre Macky y algunos de sus compañeros; el último fue Jahir, con quien tuvo una discusión porque su amigo le dijo que usaba botox, pero la exparticipante de “Guerreros 2020” se ofendió y terminaron discutiendo el tema por varios días.

Actualmente, el nuevo problema lo enfrentan la experta en yudo, Paulina Martínez, y el jugador de parkour, Osirys López, a quien señaló de inmaduro y mal compañero.



¿Qué hizo Osirys para que Paulina enfureciera?

De acuerdo a lo publicado en el portal de TV Azteca, Osirys, se burló de Alan por haber perdido una de las competencias al enfrentarse contra él, lo que no le pareció a Paulina, de 22 años de edad, ya que dijo que López, de 18 años, se portó de manera incorrecta y poco profesional.

Osirys bailó junto a Marysol, su compañera de equipo, para destejar su triunfo sobre el “Thriller”, del equipo rojo, lo que hizo enfurecer a Paulina, ya que supuestamente el comportamiento antideportivo lo ha tenido desde hace varias semanas.

Por su parte, Alan Mendoza externó que comprende el festejo de “El Faraón de Neza”, ya que era la primera vez que le ganaba en todo lo que va del reality, por lo que era normal que festejara así.

“Osirys hizo una celebración directa para mí. Siento que fue porque desde el inicio de la temporada no me pudo ganar. Fue una mala pasada porque yo nunca le he faltado al respeto a nadie del equipo”, comentó.

Las declaraciones de Alan causaron controversia en redes sociales, ya que, mientras unos coincidieron con que Osirys era inmaduro, otros se fueron en contra de Paulina, a quien la señalaron de exagerada y conflictiva, ya que no es la primera vez que despotrica contra sus compañeros, como lo ha hecho varias veces con Macky.