Sigue el pleito en "Exatlón México" entre Jahir y Macky, por acusar a la atleta de usar botox

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Macky González, de “Exatlón México”, se quejara de que Jahir Ocampo le dijera que usa botox, el clavadista olímpico aseguró que a Macky sólo le gusta el show.

En días pasados, Macky González, del equipo “Conquistadores”, se quejó con sus compañeras de Jahir Ocampo, a quien dijo conocer desde hace mucho tiempo, pero que la humilló frente a sus compañeros por haberle dicho que usaba botox.

“Jahir y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, y estaba yendo a competir y me hizo un comentario bastante cizañoso como de: ‘Ay, ya te vi el botox’. Siempre me lo hace y siempre me lo hace enfrente de su equipo, que es lo peor porque, la verdad, es que no uso botox”, aseguró la atleta.

Pero después del escándalo que se hizo en redes al criticar a Macky porque creen que exagera, Jahir aseguró que conoce bien a su amiga y le encanta llamar la atención.

Macky es así, le gusta el show, y yo se lo he dicho atrás (de cámaras) que se transforma, y confianza de decirle las cosas tal y como son”, comentó Jahir en una entrevista para el reality.



¿Por qué dice Jair que a Macky le encanta el show?

Después de que a Macky le dijeran que usa botox, la atleta comenzó a llorar, situación que algunos de sus compañeros creyeron que estaba bromeando o que eera juego, pero después se dieron cuenta de que era verdad y se extrañaron por la actitud que tomó, ya que “no era para tanto”.

“Yo pensé que era broma porque todos los azules la neta se estaban riendo. Yo tengo mucha confianza con ella, le digo las cosas de frente, muchas se las he dicho en ceremonia; ella me sacó lo del botox, pero yo lo tomé como broma”, explicó el clavadista del equipo “Guerreros”.

Para vengarse de la exparticipante de “Guerreros 2020”, Jahir Ocampo comentó que ya le tiene planeada una jugada a Macky por haberle sacado lo del botox frente a los de su equipo, ya que a manera de defensa, la mujer de 32 años de edad, dijo que ella no usaba botox, pero él sí, ya que compartían el mismo dermatólogo.