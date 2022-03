Exatlón México All Stars: Por qué podría renunciar atleta del equipo rojo

MÉXICO.-- Un atleta de Exatlón México All Stars podría abandonar la competencia próximamente, pues siente que ya no tiene motivaciones para seguir en la contienda. Según reporta Hoy Fut, uno de los miembros del equipo rojo estaría en riesgo de salir porque, aunque actualmente es el campeón, está decepcionado porque recientemente han ocurrido situaciones que podrían causar su salida del programa.

Pato Araujo podría abandonar Exatlón México All Stars próximamente por varias cuestiones. La primera es que Zudikey Rodríguez, su esposa, abandonará la competencia el próximo domingo 20 de marzo, a pesar de que ha sido una de las mejores atletas que ha tenido el reality.

"Yo quiero que sepas que si no se me dan las cosas va a ser porque de verdad no se me dieron, pero de verdad me esforcé. Soy una persona que lucha, mi amor. Vas a ver que todo va a salir muy bien”, le dijo Zudikey a Pato.