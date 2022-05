Exatlón All Stars: Koke Guerrero revela qué hará con su premio en efectivo

MÉXICO.- Luego de una reñida competencia en Exatlón All Star, la cual reunió a los atletas más destacados en la historia del programa, Koke Guerrero se coronó como el ganador de entre los finalistas conformados por Heliud Pulido y Mati Álvarez.

En una entrevista para La Razón, el campeón habló a detalle de lo que sigue en su vida luego de esta victoria y reveló qué hará con el premio en efectivo, el cual consiste en 3 millones de pesos mexicanos.

"Primero que nada quiero ayudar a mis papás porque ellos me han ayudado en todo. Cuando ellos no tenían hacían lo posible para que yo hiciera lo que a mí me gustaba, pagaban mis escuelas aunque no pudieran. Quiero pagarles un poco de lo que ellos han hecho por mí", comentó.