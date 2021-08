Eugenio Derbez solidario con Julián Gil, mandan fuerte mensaje a Victoria Ruffo y Marjorie de Sousa

Ciudad de México.- Eugenio Derbez aprovechó su encuentro con la prensa para solidarizarse con Julián Gil con relación a la nula convivencia que tiene el argentino con su hijo Matías, fruto de su relación con Marjorie de Sousa.

Debido a que Derbez vivió una situación similar con José Eduardo Derbez, producto de su romance con Victoria Ruffo, es que el actor y productor mexicano se dijo molesto por las preguntas que la prensa le hace a su hijo sobre este tema.

Yo pasé por eso y es un dolor terrible el ni siquiera poder acercarte a tu hijo […] los pleitos de los padres es una cosa y la relación con tus hijos es otra. Me da mucho coraje que de repente todavía le pregunten ‘oye José Eduardo, ¿cómo te sientes de esa etapa que tu padre no estuvo contigo?’, y digo, ¿por qué le preguntan eso?, por qué no le preguntan ‘José Eduardo, ¿qué sientes de que tu mamá no te dejo ver a tu papá?’, es muy diferente, porque yo estuve años y años con abogados y con todo mundo tratando de ver a José Eduardo, ese es mi coraje contra su mamá (Victoria Ruffo)

Dijo Eugenio.

Por su parte, Julián Gil retomó este fragmento de la entrevista con Derbez y externando su molestia por lo que vive con Marjorie de Sousa escribió en su cuenta de Instagram su descontento por la situación.

“Y este no es un caso de Eugenio y Julián no, es el caso de millones de niños que son privados de sus derechos y su libertad por esta enfermedad, síndrome, ego o capricho como le quieran llamar … Le tocó a él me toca a mí, pero piensen un segundo en los niños […] NO le pregunten al niño cómo se siente por no crecer con su papá … pregunten por qué tu mamá no te dejo ver a tu papá… Llevo 4 años haciéndoles a ustedes la misma pregunta No le pregunten cómo está El Niño pregúntenle por qué NO ME LO DEJA VER […] Toca esperar hasta que El Niño ya grande quiera ver a PAPÁ Pues acá estaré hijo … #alienacionparental”.

De esta manera, Julián y Eugenio se unieron para lanzarse en contra de las decisiones que han tomado sus famosas exparejas, Victoria y Marjorie, con el objetivo de negarles la convivencia con sus consanguíneos tras las diferencias que los llevaron a su ruptura amorosa.