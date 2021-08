Eugenio Derbez confirma que la novia de Sammy está desaparecida

Ciudad de México.- Ante la lamentable noticia del deceso de Sammy Pérez a raíz de su contagio de Covid-19, trascendió que la familia del actor tuvo problemas para recuperar su cuerpo y cremarlo debido a que estuvo resguardado en el hospital donde lo atendieron por la deuda de un millón y medio de pesos que se tenía en el lugar.

Afortunadamente con ayuda de amigos del actor, familiares, seguidores y hasta de Eugenio Derbez se pudo saldar la deuda para darle la despedida que merecía; sin embargo, el reconocido productor confirmó que por ahora no se sabe nada de Zuleika Garza, última pareja del también presentador.

Durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Eugenio intentó ser respetuoso con el tema, pero al oír las preguntas de los reporteros explicó: “La supuesta novia lo internó y lo abandonó y luego ya cuando vio que había que pagar se desapareció, no sabemos dónde está, pero se desapareció efectivamente”.

Tranquilo de poder ayudar a Sammy

Por su parte, Derbez se dijo tranquilo de haber podido ayudar a Sammy cuando más lo necesitaba, a pesar de las críticas que ha recibido en redes sociales porque supuestamente no lo había hecho.

“Un gran amigo, y ya qué les puedo decir, estoy tranquilo con lo que hice con él y lo que hice por él, su familia se los podrá decir, yo mismo les pedí que no había necesidad de decirlo a la prensa, pero lo ayudé hasta el último día más que su propia familia y estuve con él, bueno físicamente no porque no podía, pero estuve por teléfono en todo el proceso del hospital, de recoger el cuerpo, de la cremación, todo el tiempo estuve en contacto con su sobrino”, manifestó.

Como se recordará, semanas antes de su contagio de coronavirus, el comediante sorprendió al revelar que estaba enamorado y que entre sus planes se encontraba casarse con Zuleika Garza, a quien conoció en el 2020.

Por su parte, un ex mánager de Sammy contó que Zuleika lo había bloqueado en redes sociales y que aparentemente la joven estaba con Sammy por interés. Hasta el momento Garza no ha hecho ninguna declaración al respecto.