Sammy Pérez: Su trayectoria al lado de Eugenio Derbez

CIUDAD DE MÉXICO. - A través de las redes sociales oficiales de Sammy Pérez , se dio a conocer el fallecimiento del actor y comediante las primeras horas de este viernes, una causa de complicaciones derivadas de Covid-19 , en el estado de Colima .

Este actor nacido en Pantepec , Puebla , en 1965 se ganó el corazón del público por sus peculiares escenas en donde se trababa al hablar y decía mucho sin decir realmente nada.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Sin embargo, en la carrera artística de Pérez destacan ciertos papeles que llevaron a la fama ya la memoria del mundo del espectáculo: los personajes creados a lado de Eugenio Derbez.

Sammy Pérez de la mano de Eugenio Derbez

Existen muchas versiones de como el comediante conoció al también actor, ya que Eugenio siempre ha sido muy discreto en cuanto a su relación amistosa. Una de ellas es, que al iniciar su carrera actoral en 1993, cuatro años después Pérez se encontraba vendiendo chicles en Coyoacán cuando el hijo de Silvia Derbez lo descubrió.

Sin embargo, parece ser que ambos artistas en realidad se conocieron en el aeropuerto de Cancún, en donde Sammy aprovechó su encuentro para pedirle trabajo, a lo que Derbez accedió.

Fue así como en 1997, Pérez debutó en Derbez en cuando, un programa producido por el mismo Eugenio Derbez, que se enfocaba en la comedia familiar a través de sketches. En esta época fue cuando se originó la inolvidable dupla entre el comediante Miguel Luis y Sammy.

Para el 2002, Pérez comenzó a aparece en XHDRBZ, otro programa de comedia dirigido por el protagonista de "De Viaje con los Derbez" en donde Sammy y Miguel Luis simulaban ser reporteros de un noticiero títulado "Sección imposible".

Sammy Pérez actuó al lado de Eugenio Derbez en la película "No se aceptan devoluciones".

En este segmento, la torpeza de ambos comediantes hacían de cada sketch algo inolvidable, pues de ahí surgieron las frases como “Palabras inmortales de Miguel Luis” o el concepto de “Humor involuntario”.

Sin embargo, Derbez estuvo en medio de una gran controversia pues al final de los capítulos salía la leyenda “Esto no es actuado”, por lo que se especuló que el comediante utilizaba a dos personas con retraso mental para burlarse de ellos.

Sammy en la Familia P.Luche

En el 2002 Sammy decidió poner una pausa a su carrera como actor y comediante, tras considerar que la televisión era un medio frivolo, pero volvió a tener divertidas apariciones en "La Familia P.Luche", protagonizada por Eugenio, además de Consuelo Duval, Regina Blandón, Luis Manuel Ávila y Miguel Pérez.

A pesar de que apareció en diversos programas de comedia, siguió manteniendo una relación profesional con Eugenio, pues apareció en varios videos del canal Eugenio Derbez TV de Youtube del actor.

Sammy es hospitalizado a causa de Covid-19

El pasado 16 de julio, Sammy Pérez dio positivo a Covid-19 y tuvo que ser hospitalizado, debido a que presentaba un fuerte problema en los pulmones. A pesar de que hubo días mejores que otros, un par de días antes, el productor del programa "De Más Noche", Miguel Vallejo, dio una muy mala noticia sobre el estado de salud de Pérez.

“Me dijo la familia de Sammy que ya se encuentra en etapa terminal, pero la cuestión es que, no sé porque la familia le quiere extraer un riñón si ya está desahuciado, porque la operación cuesta más de 400 mil pesos”, declaró ante el programa Chismorreo.