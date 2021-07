Marjorie de Sousa aparece en redes para compartir mensaje de aceptación; usuarios la critican

MÉXICO.- La reconocida actriz venezolana tocó un tema importante que es necesario recalcar en la actualidad, y la famosa no dejo pasar su popularidad en redes para compartir un fuerte mensaje sobre la aceptación personal.

Marjorie de Sousa cautivó a sus fans al publicar una fotografía de ella en su cuenta de Instagram donde posaba en traje de baño y luciendo su belleza característica como siempre.

“Esperar a ser aceptado por los demás es realmente no vivir, a veces es tarde cuando lo entendemos, vivimos esperando la aprobación de otros y es dentro de ti que esto debe ocurrir. Si te sientes hermosa como eres DISFRÚTATE”, se lee en su descripción.

A pesar de este mensaje motivador, varios internautas la criticaron y creyeron que se trataba de una indirecta para su ex pareja Julian Gil, quien desde hace algunos años se encuentra en disputas tras obtener el cargo total sobre el hijo de ambos. Y aunque Marjorie de Sousa trate de seguir adelante, siempre hay alguien que le recuerda lo que sucedió con su ex esposo e hijo, a quien no le permite ver a su padre.

La publicación se compartió en la cuenta de medios de espectáculos “Suelta la sopa”, donde varios usuarios de la plataforma se encargaron de juzgarla por no perdonar a Julián Gil y prohibirle tener una relación con Matías.

Algunos comentarios criticaron severamente a Sousa por la situación actual que tiene con quien alguna vez fue su pareja, incluso hubo quienes la compararon con las villanas que aparecen en las telenovelas mexicanas.