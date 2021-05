Marjorie de Sousa habló sobre las dificultades que enfrenta como madre soltera

CIUDAD DE MÉXICO. - Marjorie de Sousa, actriz y modelo venezolana, habló recientemente sobre los retos que ha enfrentado al estar criando sola a su hijo, Matías, revelando, además, que en ocasiones ha llegado a “sentirse culpable” por dejar a su hijo para cumplir con sus labores.



En entrevista con las cámaras del programa "Hoy", Marjorie de Sousa compartió su rutina como madre soltera y mostró los amuletos que utiliza “contra las malas vibras”.



“Yo creo que cuando eres mamá, te entran cómo los pánicos, y siempre te sientes culpable y es un proceso que poco a poco vas sanando, pero se puede. Sí se puede “, expresó la actriz para las cámaras.



En la entrevista Marjorie de Sousa además confesó que lleva con ella al pequeño Matías a las locaciones, y que estuvo dos semanas a su lado.



Además, comentó que gracias a la ayuda de su madre ha podido seguir, pues su apoyo ha sido una pieza fundamental para la crianza de su hijo.



Mi mamá es una reina, la amo con toda la vida. Y la verdad sí ha sido de muchísima ayuda porque pues, no es fácil tener que irte a trabajar, no es fácil tener jornadas de trabajo tan largas. Nos toca, a casi todos los del medio nos toca así y pues a muchas mamás que no son famosas también”, añadió de Sousa.