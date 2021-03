Esto dijo Marjorie de Sousa sobre posibilidad de encontrarse con Julián Gil en Televisa

Ciudad de México.- Marjorie de Sousa fue cuestionada en el programa Hoy por la posibilidad de encontrarse con Julián Gil, padre de su hijo Matías, en las instalaciones de Televisa San Ángel ahora que ambos se encuentran laborando para la misma empresa.

Debido a que la relación entre los actores no ha sido nada cordial en los últimos años, sobre todo por la cantidad económica que la venezolana pidió para la manutención de su hijo y las restricciones que el argentino tuvo para ver al menor en esa época, es que ahora la actriz no pudo evitar ser cuestionada sobre esta situación.

Evasiva para mencionar el nombre de su ex, y sin referirse directamente al tema, De Sousa dijo: “Gracias a Dios siempre he estado muy bien, ha sido un proceso de aprendizaje, en un proceso de crecimiento que agradezco a todas las personas involucradas”.

Posteriormente, la actriz recordó al pequeño Matías y agregó: “Gracias a Dios mi hijo quien lo conoce sabe perfectamente cómo es, mi hijo ha estado muy bien y seguirá estándolo porque me voy a encargar de eso… y pues tiempo al tiempo ¿verdad?”.

De esta forma, y sin hablar nada de Julián, Marjorie concluyó la entrevista, no sin antes desmentir que recientemente haya recibido un anillo de compromiso, luego de que fuera vista luciendo una joya en el dedo anular. “Ahorita no… es de la novela… ahorita no digo nada, nunca digas nunca, pero ahora estoy muy bien, me siento bien”, dijo al respecto.