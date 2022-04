Eugenio Derbez responde a polémica de Matamoros: "me malentendieron, no soy tan ignorante"

MÉXICO.- En los últimos días, Eugenio Derbez ha estado envuelto en polémica luego de que los habitantes de Matamoros lo criticaran por sus declaraciones sobre el lugar, ya que supuetamente dijo que se trata de un pueblo muy pequeño.

El actor que formó parte de la película ganadora del Óscar este año habló de su nuevo proyecto en una entrevista para Ventanenado y reveló que estará basado en la vida de una niña prodigio que se hizo famosa en Matamoros. en esta charla el actor catalogó la región de Tamaulipas como “un pueblito” que no tenía alumbrado, ni pavimentación, por lo que las críticas le llovieron.

Ante esto, Derbez se defendió de los comentarios en un encuentro con la prensa del pasado 4 de marzo, en el estreno de la película ¿Y cómo es él? donde participó como productor. Derbez negó haberse expresado así del lugar y dijo que la polémica se debe a una confusión.

“Yo no dije que Matamoros era un pueblo, es una historia que se dio en un pueblito de Matamoros. Es como si digo, hay aquí un pueblito en las orillas de México (...) a eso me refería cuando dije que en un pueblito de Matamoros, no soy tan ignorante”, comentó.