Esto es lo que Diego Verdaguer opinó sobre el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Seguidores de Diego Verdaguer se cuestionan si estaría o no vacunado contra el Covid-19, tras su muerte por complicaciones de este mal.

Durante uno de los conciertos de su última gira "Siempre Juntos" al lado de su esposa Amanda Miguel y su hija Ana Victoria, habló sobre esto.

Te puede interesar: Muere Diego Verdaguer a consecuencia del Covid-19

Antes de cantar el tema "Azul", que habla de la vida y la naturaleza, Verdaguer reflexionó sobre los tiempos difíciles de la pandemia y de cómo han cambiado las cosas, algunas para bien, otras para mal, sin embargo, enfatizó que lo importante era no perder la ilusión, pues es el motor para seguir viviendo.

Diego Verdaguer reflexionó sobre los tiempos difíciles

"Me gusta cantar este tipo de canciones, como la que voy a cantar ahora porque me recuerda a muchas cosas hermosas, el mundo ha cambiado mucho, desde que yo nací hasta hoy, Dios santo, muchísimo, muchas cosas para bien, en otras no tanto. Sin embargo todos tenemos que tener esa fortaleza que nos lleva a mantener la ilusión latente porque ese es el motor para sobrevivir, la ilusión, nos permite salir delante de todo", expresó.

Te puede interesar: Este fue el último mensaje de Amanda Miguel para Diego Verdaguer

Diego hizo mención de cuando empezaban las restricciones en el mundo para frenar el rápido contagio del Covid-19.

"Estamos pasando casi toda la humanidad por circunstancias de transición todos los días, eso no es nuevo en la vida, la vida siempre fue así, es una transición permanente, sin embargo, últimamente ha sido mucho más notable y mucho más drástico, hemos tenido esta sensación de que nos cortan, nos cuartan la libertad", dijo.

Te puede interesar: Así se despiden los famosos de Diego Verdaguer

Pandemia como manipulación

El intérprete de "Ladrona" opinó que la pandemia se trataba de una manipulación que incluía a ciertos científicos que terminaron "creando o manipulando" la genética y crearon un virus, un enemigo invisible y amenazador que mantenía a la humanidad con miedo.

"Yo tengo mis puntos de vista en relación a todo esto que aqueja a todo el mundo, son muy personales, sin la más mínima intención de molestar ni ofender a nadie, que puede estar quizá opinando lo diferente. Yo creo que esto ha sido toda una manipulación de seres humanos malignos, porque si bien el ser humano es bueno básicamente bueno, se degrada por diferentes circunstancias de la vida, y transforma su realidad noble y buena en algo diabólico, y así aparecen científicos como conejitos de la India de repente terminan creando o manipulando circunstancias genéticas o la vida misma, y crean un virus, un enemigo que no vemos, que muta, que se transforma y que nos tiene asustados".

Te puede interesar: Con emotiva foto Ana Victoria despide a su padre Diego Verdaguer

Para finalizar su mensaje, Verdaguer dijo convencido que a pesar de las circunstancias, el público se había dado cita para el show, y él quería seguir estando en un escenario, pues amaba cantar.

Diego Verdaguer amaba cantar

"Sin embargo aquí estamos, ustedes están ahí, yo estoy aquí y tengo muchas ganas de seguir estando", expresó en medio de aplausos de sus fans.

Te puede interesar: ¿Por qué murió Diego Verdaguer, era antivacunas?

La familia Verdaguer Miguel tenía programada la gira "Toda una vida", la cual daría inicio en febrero en Estados Unidos.

El jueves por la noche, a través de un comunicado en redes sociales, Amanda Miguel informó sobre la muerte de su esposo, quien tenía 70 años.