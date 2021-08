Esto dijo Geraldine Bazán sobre supuesta carta al Vaticano para impedir que Gabriel Soto anule boda religiosa

Ciudad de México.- Sobre los rumores de una carta enviada al Vaticano para impedir que Gabriel Soto anulara la boda religiosa, Geraldine Bazán aclaró la situación.

La actriz rompió el silencio sobre esta acción que lograría que el actor pudiera casarse por la Iglesia con Irina Baeva y dijo lo siguiente:

Tal cual… no hay una nota más ridícula, mentirosa y sobre todo la verdad es que me parece muy ignorante, sobre todo de la gente que lo quiere inventar, y que lo cree, y que también los medios que les gusta también volver a decir, de verdad que son cosas tan tontas, que no sé, hay que ser muy ignorantes para creerlas”, dijo Bazán en entrevista para el programa “El Gordo y La Flaca”.