"Está casado y tiene una amante": Noelia arremete contra conductor de espectáculos

ESTADOS UNIDOS.- Hace un par de horas Noelia sorprendió a sus seguidores de Instagram con una publicación en la que da un fuerte mensaje sobre el mundo del espectáculo y principalmente sobre un conductor al que calificó como “obeso”.

"Debo decir que en cuanto al Mundo del Espectáculo, todo está de Cabeza, por ejemplo : Hay un Conductor Obeso de Espectáculos, que esta Casado, y que aparte de su Esposa, tiene una Amante Transexual (Sandra) y nadie se ha atrevido a decir nada, pero a mi de Put... Teibolera, Prostituta, Bipolar, no me bajaron por Años", dice en la descripción de la fotografía.



"Por eso digo que el Mundo está de Cabeza". Escribió sin revelar el nombre del conductor al que ataca. "Ese Mundo está de Cabeza, y debo decir que dentro de la tormenta de criticas y mala onda hacia mi persona de parte de muchas personas del 'Medio' Gracias a eso ahora soy lo fuerte e Independiente que soy", agregó.

¿De quién se trata?

Los internautas ya han hecho sus especulaciones sobre el conductor al que se refiere la modelo. Muchos piensan que se trata de Raúl de Molina, el conductor de El Gordo y La Flaca, con quien ya ha tenido algunos roces. A principios de este año, Noelia reveló que fue silenciada por los conductores del programa, Raúl de Molina y Lili Estefan, después de haber denunciado abuso sexual de su padrastro Topy Mamery.

“Me silenciaron. Inmediatamente, Lili Estefan me mandó a callar al aire. Yo estaba en unas condiciones sumamente delicadas. Estaba en el momento más peligroso del proceso”, dijo. Noelia exigió que de Molina le pidiera perdón como lo hizo con Frida Sofía.

Fue en una entrevista para Chisme No Like que la cantante reconoció que después de denunciar el abuso tuvo que soportar el rechazo y hasta la burla por parte de los medios, haciendo especial énfasis en la actitud de Raúl. “El Gordo de Molina, no paró nunca de agredirme, de decir barbaridades de mí, de acusarme”, afirmó. También mencionó que los ataques hacia ella duraron casi una década.