“Espero que no hayan huido”: Anaira S., teme porque sus violadores no han sido arrestados

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras YosStop permanece recluida en prisón mientras continúa su caso de pornografía infantil, Anaira S. está preocupada porque sus agresores no han sido arrestados.

La joven denunció a la famosa youtuber por el video "Patética Generación", donde la insulta y exhibe cómo fue abusada sexualmente por cuatro adolescentes, mismos que al parecer, aún no rinden cuentas con la justicia.

A pesar de que la hermana de Ryan Hoffman ya fue acusada por almacenar y distribuir el material de contenido explícito, Anaira dijo en una entrevista a Gustavo Adolfo Infante que teme que sus violadores se hayan dado a la fuga.

Yo creo que es un proceso y espero con todo mi ser que no se hayan pelado todavía y que estén confiados de que no les va a pasar nada”, dijo la joven.

Sin embargo, el periodista opinó que sí es probable que hayan huido, pero espera que pronto sean capturados.

“Ainara, ten la entera seguridad de que están pelados pero espero que los traigan de donde están escondidos, por eso existe un estado de derecho”, expresó el periodista.

NO PODÍA CONSENTIR UN ACTO SEXUAL

Anaira le comentó a Gustavo Adolfo que no puede confirmar o negar si hubo violación premeditada, pues dijo que aquella noche, en el que todavía era menor de edad, estaba demasiado ebria para consentir un acto sexual.

“No te puedo contestar por ellos, no sé, no tengo mucha memoria de lo que pasó esa noche, lo que sí te puedo contestar es que sí estaba muy borracha, una persona así no puede consentir ningún tipo de acto sexual por lo que sí es una violación sexual”.

Respecto a la vinculación de YosStop, aseguró sentirse feliz de que las cosas comiencen a tomar su rumbo, pero no se siente satisfecha, ya que aún falta el arresto de sus agresores.

“Estoy feliz de que se estén haciendo las cosas, no te puedo decir que estoy satisfecha porque aún falta mucho del proceso para que pueda decir que realmente estoy satisfecha con lo que pasó, pero me siento bien”.

