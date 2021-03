¿Quién es Ainara Suárez, la joven que denunció a YosStop?

CIUDAD DE MÉXICO.- Yoss Hoffman, conocida en la comunidad digital como YosStop, acaba de ser denunciada ante las autoridades por el delito de pornografía infantil y violación equiparada, luego de que en uno de sus videos se burlara de una víctima de agresión sexual.

En el material, no sólo difundió las imágenes de Anaira Suárez, que fue atacada por varios sujetos, sino que también la revictimizó al llamarla “una mujer de una moral muy muy distraida”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La joven acudió a sus redes sociales para denunciar a la influencer por evidenciar de manera pública el video de su agresión, y recalcó la hipocresía de Hoffman, quien en varias ocasiones se ha mostrado a favor del feminismo y en contra de la violencia sexual en México.

En el video grabado por Anaira, detalló que su ataque ocurrió en 2019, cuando aún era menor de edad.

“Todo empezó en 2018 porque tuve ped*s con unas niñas y se hizo viral la pelea… Me hablaron de Venga La Alegría para entrevistarme y después de eso, la niña con la que me peleé le mandó mensaje a YosStop para que hiciera un video”, explicó la joven en sus redes sociales.

“Procedió a decirme que soy de moral distraída porque ella argumentó que el video de mi violación, no sé por qué hay un video de cuándo me violaron, lo había hecho por tres cajetillas de cigarros. Me hizo una super mala fama”, continuó.

Su queja mayor fue que YosStop la llamada “put*” varias veces en el video, además de revictimizarla y dar a entender que ella se buscó su violación.

“Básicamente lo que dijo en su video fue que soy una put*, que tengo moral distraída porque me violaron, que estoy gorda, que me agarraron a putaz*s porque soy una put*… Yo en el momento tenía 16 años, ella como 28, 30, pero sí estuvo de la verg* que haya hecho esos comentarios sobre mi cuerpo y sobre cómo decido vivir mi vida sexual”, expresó la denunciante.

“La morra dice mi nombre en su video varias veces, cuando el de las otras niñas no los menciona ni una sola vez”.

“Mi reclamo hacia Yosstop es por haberme dicho put*, por haberme difamado públicamente y para hacerme la vida demasiado complicada a los 16 años”, lamentó.

Esta denuncia en redes sociales se hizo desde el año pasado, pero apenas este miércoles, se realizó formalmente a través de las autoridades, por lo que la YouTuber podría enfrentar la cárcel.