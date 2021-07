Erika Zaba niega que pleito entre OV7 sea publicidad

Ciudad de México.- Erika Zaba confesó que las diferencias entre los integrantes del grupo OV7 continúan, a pesar de que se ha especulado que este pleito es mera publicidad para su regreso a los escenarios.

“Hemos decidido ya no hablar enfrente de una cámara porque lo mejor es hablarlo en persona, entre nosotros para que no haya malos entendidos y se haga más grande, lo que todos queremos en el grupo, los siete integrantes y la gente es que nos arreglemos”, explicó la cantante en entrevista para el programa Hoy.

Desestimando los rumores sobre el posible engaño de sus diferencias para tener promoción en los medios de comunicación, Zaba agregó:

Ya me ha tocado ver algunas personas que dicen que es armado, que es marketing, ¡ojalá fuera marketing!, ojalá verdaderamente no existiera un problema entre nosotros, pero si hay un problema, pero de que lo vamos a arreglar, lo tenemos que arreglar porque no es la primera vez que sucede”.