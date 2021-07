Erika Buenfil: mejor que nunca a sus casi 60 años

Ciudad de México.- Erika Buenfil, que este año cumplirá 58 años, revela que hoy más que nunca está feliz con su edad y sin problemas se acepta tal cual es.

Mirarte al espejo y ser quien eres, o sea, a veces queremos estar más delgadas y le echamos todas las ganas y en mi caso a veces la edad no da, todos engordamos con la pandemia. ¿Cómo le hago?: aceptarme tal cual soy

Aseguró.

Así mismo, la actriz reconoce que el tiempo va transcurriendo y que toca ahora a las nuevas generaciones lucir su belleza como ella lo hizo hace algunos años.

Hay que admirarse

“Y admiramos a las que están preciosas, firmes, y guapas y que en bikini se ven espectaculares, pero hay edades y entonces yo ya lo tuve también, entonces estoy en otra etapa de mi vida, guapa y todo, pero una señora normal, bien cuidada”.

Finalmente “La reina del Tik Tok” reconoció que en esta nueva faceta de su vida no caben las inseguridades.

“La imagen es siempre tratar de ser impecable ¿no?, en las telenovelas o en nuestros personajes o como Erika Buenfil, pero de pronto también se muestra una Erika que se desvela, una Erika que come, una Erika que no es perfecta, una Erika que dice palabrotas. Pues también me da hambre, también me equivoco y también pasan cosas (…) un perro en casa, y tengo un niño y soy mamá y entonces esa parte la gente no la conocía de mi”, concluyó.