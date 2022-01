Erik Rubín dicen que 'le encantaría' hacer dueto con Paulina Rubio

Ciudad de México.- Erik Rubín no descartó una colaboración con Paulina Rubio para este 2022.

El ex Timbiriche habló de sus deseos, sobre todo en el aspecto profesional, para este año.

El ahora esposo de Andrea Legarreta expresó su beneplácito al oír sobre la posibilidad de hacer un dueto con “La Chica Dorada”.

A pesar de la controversia

A pesar de toda la controversia que surgió hace algunos meses cuando se recordó la rivalidad que, en los años 90, hubo entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán por la relación que ambas mantuvieron con él.

Al hablar de los proyectos que realizará en este 2022, Erik confesó: “Todavía no se los puedo decir porque lo estamos concretando, pero como bien te decía, soy muy inquieto, pero tengo la fortuna de concretar casi todo lo que he soñado, sin duda de disfrutar mucho lo que hago, entonces soy un tipo muy afortunado, no nada más por la parte profesional, sino por la parte personal, tengo una familia hermosa, y nada, estamos sanos, con trabajo y a seguir disfrutando”.

No obstante, al escuchar el nombre de Paulina y la idea de colaborar con ella durante la entrevista concedida al programa “De Primera Mano”, Erik dijo con una gran sonrisa: “Sí, yo a mi Pau la adoro, y sin duda jugar con ella es algo que me encantaría, ¡me encanta!, ¡la Pau me encanta!, ¡la quiero!, ¡estaría genial!”.

Erik Rubín recuerda sus romances con Paulina y Alejandra

Fue el pasado mes de septiembre cuando el músico recordó que durante una época anduvo con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, porque no se decidía por ninguna.

“Lo que pasa es que andaba con Alejandra. Había tenido algo que ver con Paulina, pero después empecé a andar con Alejandra y le puse pausa a lo de Paulina. Después terminé con Alejandra y regresé con Paulina”, contó el artista aquella ocasión.

Tras este dilema amoroso, Pau y Ale fueron enemigas durante años y se dedicaron las canciones “Mío” y “Hey, güera”, respectivamente.