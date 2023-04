Entrega del Óscar 2024 se celebrará el 10 de marzo

Los Ángeles, California.- La edición 2024 de la entrega del premio Óscar, se celebrará el 10 de marzo.

La Academia de Hollywood anunció a través de un comunicado, que la 96 edición del máximo galardón del cine, se realizará en el teatro Dolby de Los Ángeles, California.

El espectáculo se emitirá en directo en la cadena ABC "en más de 200 territorios de todo el mundo", informó la entidad organizadora de estos premios de cine, los más prestigiosos de la industria a nivel mundial.

Sede habitual desde el 2001

Así, la ceremonia de 2024 volverá a ser acogida por la que ha sido su sede habitual desde 2001, a excepción de 2021 que tuvo lugar en la estación Union Station de Los Ángeles por la pandemia de Covid-19.

La Academia también informó que los filmes que quieran postularse a la próxima edición de los Óscar tendrán como fecha límite hasta el 15 de noviembre, mismo día en el que se desarrollarán los conocidos Governors Awards, que reconocen a aquellas personalidades que hayan contribuido "de forma profunda y duradera" al cine.

Foto: EFE

El anuncio de las cintas que superen la votación preliminar ("shortlist", en inglés) se hará el 18 de diciembre y, a partir de ahí, los miembros de la Academia contarán con cuatro semanas de margen para acabar desvelando el 23 de enero cuáles son los títulos, directores, actores y actrices nominados.

96 edición del Óscar

Mes y medio después, el 10 de marzo concretamente, se celebrará la 96 edición de los Óscar, que tendrá como antesala el tradicional almuerzo de los Óscar (Oscar Luncheon), previsto para el 12 de febrero.

Por su parte, los Premios Científicos y Técnicos de la Academia de Hollywood condecorarán el 23 de febrero a aquellas personas y empresas cuyas aportaciones innovadoras en el cine hayan permitido un desarrollo notable de la industria.

En el texto con el que la Academia comunicó las fechas principales en la carrera hacia el Óscar 2024, matizó que están "sujetas a cambios" debido a los meses que restan aún para la gala.

En la última edición de los Óscar, celebrada el pasado 12 de marzo, la película "Everything Everywhere All at Once" fue la gran vencedora de la noche alzándose con siete estatuillas, entre ellas la de mejor película, director y actriz protagonista.