Will Smith miente sobre buscar a Chris Rock tras hechos ocurridos en los Oscar, dice hermano del artista

Ciudad de México.- Wil Smith no habría buscado a Chris Rock luego de haberle propiciado una cachetada.

De acuerdo con la revista NME, el hermano del cómico asegura que el actor miente aseguró que el actor falsea en las declaraciones donde manifiesta que ha intentado comunicarse con el comediante para disculparse por el polémico suceso.

Eso no era cierto, eso no era cierto. Creo que, dos noches después, dijo: ‘Me acerqué a Chris y él no quería hablar’. Eso no era cierto”