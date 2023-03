Ke Huy Quan no podía conseguir trabajo después de filmar "Everything Everywhere All At Once": "Nadie me quería"

El éxito meteórico de Everything Everywhere All At Once ha sido impresionante, ya que la película de A24 ha recaudado más de 100 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 25 millones de dólares. Además, su elenco ha sido nominado para una variedad de premios Oscar, Golden Globes y BAFTA, de los cuales ha ganado la mayoría.

Everything Everywhere All At Once sigue a Evelyn Quan Wang (Michelle Yeoh), quien se ve envuelta en una aventura a través del multiverso, mientras su esposo Waymond Wang (Ke Huy Quan) intenta entregarle los papeles de divorcio.

Sin embargo, aunque la popularidad de la película ha vuelto a poner a Ke Huy Quan en el centro de atención 38 años después de que apareciera en The Goonies e Indiana Jones and the Temple of Doom, explicó en una entrevista con "The Late Show With Stephen Colbert" que no podía conseguir otro trabajo después de filmarla.

La filmación de la galardonada como Mejor Película de 2022 terminó antes de la pandemia Covid-19

La producción de Todo en todas partes al mismo tiempo (traducción al español del título de la película) terminó en marzo de 2020, poco antes de que la pandemia de COVID-19 causara estragos en todo el mundo; no obstante, Quan explicó que todas sus audiciones durante el encierro no tuvieron éxito.

Estaba en casa como todos los demás tratando de mantenerme a salvo, y estaba audicionando de izquierda a derecha, enviando autocintas. Lo interesante fue que no pude conseguir un solo trabajo. Ni una devolución de llamada. Nadie me quería", dijo.

"Everything Everywhere" no llegó a los cines hasta 2022, por lo que Quan tuvo que esperar a que el mundo viera su actuación para ser reconocido. El éxito de la película le ha llevado a ganar un Globo de Oro al mejor actor de reparto, y recientemente ganó el Oscar dentro de la misma categoría.

"Mom, I just won an Oscar!" Ke Huy Quan sobs as he accepts the #Oscar for Best Supporting Actor. https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/92QIp3PRmS— Variety (@Variety) March 13, 2023

Sentimiento de fracaso antes de alcanzar la cima

Antes de tener el enorme éxito que ha alcanzado ahora, el actor mencionó que no tener audiciones le trajo sentimientos de fracaso que también experimentó después de Los Goonies e Indiana Jones.

Estaba tan preocupado porque estaba experimentando todo lo que experimenté cuando era niño, cuando estaba audicionando y no pude conseguir un trabajo. Por eso me alejé", recordó. "Cuando trabajas con Steven Spielberg, Harrison Ford y George Lucas, no puedes ir a ningún lado más que a partir de ahí... Y eso es exactamente lo que sucedió".

Su carrera sólo puede ir para arriba, y está más que agradecido

Quan estará ocupado en un futuro cercano, ya que también se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel en la segunda temporada de “Loki”, según menciona el medio Insider. Asimismo, explicó que está agradecido por el resultado de su carrera.

"Honestamente, las cosas son muy diferentes para mí ahora de lo que eran entonces. Estoy realmente bendecido y me siento muy, muy agradecido. Honestamente, desde que volví a actuar, este ha sido un viaje tan emotivo que me ha hecho llorar tanto… mi esposa está tan harta de que llore", bromeó el actor.

De igual manera, Quan concluyó con unas emotivas palabras de agradecimiento hacia todos los fanáticos del cine que le han abierto su corazón después de la película ganadora del Oscar, y hacia a todos aquellos quienes lo recuerdan desde sus actuaciones pasadas.

Pensé que todos me habían olvidado, pero desde que salió la película, ha habido tanta positividad y tanta amabilidad, así que muchas gracias".

A continuación, el video de la entrevista:

