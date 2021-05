Enrique Guzmán revela que Frida Sofía lo amenazó por no hacer un dueto con ella

CIUDAD DE MÉXICO.- La batalla entre Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía parece no tener fin, pues ahora asegura que ella lo amenazó con hundir su carrera artística si no hacía una colaboración musical.

Fue hace un par de meses que la hija de Alejandra Guzmán acusó a su abuelo de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía cinco años de edad.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El intérprete de “La Plaga” ha negado en reiteradas ocasiones ser culpable del crimen que se le acusa, y ahora dio una explicación del porqué es atacado tan severamente por la joven de 29 años.

En una entrevista a “Ventaneando”, el cantante de “Payasito” reveló que hace tiempo, su nieta le llamó por teléfono para advertirle que procedería en su contra su no la apoyaba con un dueto.

"Estaba yo sentado en esta mesa donde desayunamos, estaba mi hija y mi otro hijo, mi mujer estaba en la cocina y recibí una llamada de ella (Frida), pero no para decirme ‘No tengo dinero, ayúdame’, me dijo ‘Yo voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también’ y colgó. No supe mucho qué pasó, si yo era el abuelito salvador, el que mediaba entre las dos, qué pasó”, dijo Enrique.

Explicó que el cambio de actitud con Frida Sofía ocurrió luego de que él se negara a incluirla en su álbum de duetos “Se habla español”, porque consideró que la joven no tenía el talento para cantar.

Tenía yo ya invitado a Paul Anka y ella me dijo que quería trabajar en el dueto, no soy un especialista en cantantes, pero sé cuando una gente canta feo, se nota enseguida, y la niña toca esas notas con mucha facilidad y definitivamente le dije que no. Ese fue el gatillo que le disparó la mente contra mí”, explicó.

FRIDA SOFÍA LE HABRÍA PEGADO A ALEJANDRA GUZMÁN

Según lo relatado por el ex esposo de Silvia Pinal, Frida Sofía le llamó poco tiempo después de quedarse sin dinero, tras una fuerte pelea que tuvo con su madre en Miami, que habría llegado a los golpes y agresiones físicas.

“La cantidad de golpes que le dio contra la banqueta hasta que llegó la policía fue la última vez que le pegó a su mamá. No estaba yo, pero estaba mi hijo junto, la agarraba de los pelos y le golpeaba la cara contra la banqueta. Hasta hay una fotografía con su numerito, y Alejandra en ese momento dijo ‘no más’”, narró.

Se dijo dispuesto a enfrentar a su nieta en los juzgados, a diferencia de antes, que era el único que la defendía de su familia y apoyaba económicamente.

“Quiero enfrentarme con ella, quiero que me explique por qué ese padrino tan bonito que tenía “el hombre más cool”, ahora es un violador. Quiero que me digas por qué de ser tu abuelito bonachón que te ayudaba para tus broncas que tenías con tu mamá, se convierte en un violador, Explícamelo”, sentenció el famoso.