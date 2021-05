Frida Sofía: El frío mensaje del Día de las Madres para Alejandra Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Para sorpresa de todos, Frida Sofía envió un mensaje del Día de las Madres a Alejandra Guzmán; sin embargo, no era el que todos esperaban.

Aunque este 10 de mayo es un día para agradecer el amor y cuidados de mamá, la joven habría aprovechado para dar una pedrada a la cantante por la mala crianza que sufrió en su infancia.

Primero, la hija de Alejandra Guzmán felicitó en sus historias de Instagram a su madrastra, Beatriz Pasquel, quien ha cuidado de ella desde hace varios años.

En otra publicación, compartió una reflexión sobre el Día de las Madres, pero lejos de ser algo emotivo y conmovedor, fue un duro mensaje, que muchos consideraron una indirecta para “La Guzmán”.

Este día de las madres, encuentren la empatía suficiente para comprender y asimilar que no todas las mamás son como las de ustedes”, escribió.

“Hay madres que dedicaron su crianza a insultar a sus hijos, creándoles inseguridades que se reflejaron en sus relaciones interpersonales de adultos. Hay madres que estuvieron a punto de matar a sus hijos. Hay madres que encubren a los violadores de sus hijas. Hay madres que usaban a sus hijos como instrumento de chantaje para sus parejas”, continúa.

Al final del mensaje, daría a entender el porqué no quiere de vuelta a su madre en su vida, motivo por el cual se rehúsa a una reconciliación con ella.

“Esos hijos(as) no quieren ese tipo de personas en sus vidas y eso está bien. Si tu amigo(a), pareja o algún familiar no quiere convivir con su mamá, no lo(a) presiones, solo esa persona sabe sus razones, respétalas y valora que esa situación te parece muy lejana, gracias a la mamá que tuviste la fortuna de tener”.

FRIDA SOFÍA Y LA POLÉMICA CON SU FAMILIA

Fue hace poco más de un mes que Frida Sofía acusó a su abuelo, Enrique Guzmán de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía cinco años de edad.

Alejandra Guzmán se pronunció al respecto, con una postura totalmente a favor de su padre, y asegurando que Frida padece Trastorno Límite de Personalidad, y que requiere de ayuda psiquiátrica. De esta manera, la intérprete de “Llama por favor” trató de desacreditar la acusación de su hija.

En respuesta a la respuesta de su madre, Frida se quitó el apellido Guzmán en las redes sociales, adoptando el de su padre, Pablo Moctezuma. Además, planearía llevar su cambio de apellido a la vía legal para aparecer así en sus documentos oficiales.

Recientemente su abuela Silvia Pinal, también salió en defensa de Alejandra, además de asegurar que su ex esposo Enrique "tiene sus cosas, pero vale".

“No lo he leído adrede porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también por un lado vale y por eso fue más difícil terminar (con él)”, explicó Pinal.

“Yo no estoy contenta con eso, estoy muy disgustada y se me hace muy injusto, totalmente injusto, Alejandra les da lo que no les han dado sus padres, les ha dado cariño, respeto, colegios y ella no se mira para ver qué colegio le cuesta más barato, Alejandra ha sido buena madre”, puntualizó.