Sex and The City: Encuentran reemplazo para “Samantha Jones” en “And Just Like That…”

NUEVA YORK.- Tras la controversia generada al revelarse que el personaje de “Samantha Jones” no aparecería en la nueva temporada de “Sex and The City”, parece ser que la producción ya encontró reemplazo y se unirá al grupo de las cuatro protagonistas una nueva amiga.

Se trata de la actriz y modelo Nicole Ari Parker, quien interpretará a “Lisa Todd Wexly”, la cuarta integrante que reemplazaría a “Samantha Jones”, personaje que originalmente interpretó Kim Cattrall.

La noticia la dio Sarah Jessica Parker en Instagram, al publicar una foto en la que aparecen “Carrie”, Miranda”, “Charlotte” y “Lisa”, abrazadas como si fueran las mejores amigas del mundo.

A muchos de los fanáticos no les pareció que la controversial “Samantha” no apareciera más en esta nueva historia, en la que se narra en cómo las protagonistas enfrentan la vida después de los 50 años de edad, y cómo viven la maternidad en la adolescencia.

Ya que recordemos que “Miranda” tiene a su hijo “Brady” y “Charlotte” a “Lily” y “Rose”, y la historia pretende acoplarse bien con el personaje de “Lisa”, ya que también es madre de tres hijos y tendrá estrechos vínculos con las tres protagonistas.



¿QUIÉN ES NICOLE ARI PARKER?

Nicole Ari Parker es una actriz y exmodelo, de 50 años de edad, nacida en Baltimore, e inició su carrera como actriz en películas independientes como “Boogie Nights”, según la información de los medios estadounidenses.

Se dice que al estar trabajando en una heladería, a Nicole Arie Parker le llegó la oportunidad de trabajar en la serie “Soul Food”, y posteriormente protagonizar la obra de teatro “Un Tranvía Llamado Deseo”, con el personaje de “Blanche DuBois”.

Pero el personaje de “Lisa Todd Wexly”, una residente de Par Avenue, no será la única que se incorpore al reboot de la exitosa serie de la década del 2000, ya que los tiempos en los que se estrenó la historia eran distintos a los actuales.

Por eso es que los guionistas tuvieron que reestructurar algunas situaciones e incluir nuevas identidades sexuales, movimientos sociales, el desarrollo de la tecnología, incluso, la nueva normalidad que trajo la pandemia por Covid-19.