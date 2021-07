“Brady”, “Lily”  y “Rose”, los hijos de “Miranda” y “Charlotte”, hacen su debut en “Sex and The City: And Just Like That…”

NUEVA YORK.- Los seguidores de “Sex and The City” se llevaron una gran sorpresa al enterarse que los hijos de dos de las protagonistas también saldrán en la nueva serie de HBO Max, “And Just Like That…”.

Y es que desde que iniciaron las grabaciones de tan esperada historia que se centrará en las vidas de los personajes principales en cómo es que enfrentan la década de los 50, se han estado filtrando imágenes, tanto de los actores como de algunas locaciones.

Los looks de las actrices principales, Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York), han dejado claro que ya no son las jovencitas de la década del 2000, pero siguen estando igual de guapas y elegantes.



CHARLOTTE Y SUS HIJAS

En la serie original, el personaje de Kristin Davis, “Charlotte York”, tuvo dos hijas: “Lily” y “Rose”, mientras que el papel de Cynthia Nixon, “Miranda Hobbes”, tuvo un hijo: “Brady”, quienes dentro de la historia son todos unos adolescentes.

El pasado fin de semana, Kristin, de 56 años de edad; y Evan Handler, de 60, quien interpreta a “Harry Goldenblatt”, esposo de “Charlotte”, fueron vistos filmando en el “Lyceum Theatre” en el Upper West Side, en Nueva York.

La pareja estuvo acompañada de las actrices que interpretarán el papel de sus hijas: Cathy Ang, de 25 años (Lily); y Alexa Swinton, de 12 (Rose).

La lucha por la infertilidad de “Charlotte” se centró en su historia principal, quien por mucho tiempo probó diferentes tratamientos hormonales después de que se casara con “Trey MacDougal”, su primer esposo, pero el fallido intento la llevaría al divorcio.

En medio del divorcio conoció al abogado “Harry Goldenblatt”, quien se enamoró de ella de inmediato y tomó interés por “Charlotte” hasta que logró conquistarla, aceptándola tal y como es.

Una vez que se casaron por la religión judía, la pareja adoptó a una niña, en China, a la que llamaron “Lily”, cuyo personaje tuvo unas pequeñas apariciones en las dos películas posteriores a la serie, en donde en una de ellas, "Charlotte" queda embarazada y tuvo a su hija Rose.



MIRANDA Y SU HIJO

Durante la filmación del pasado fin de semana, quien también se pudo captar feliz fue el matrimonio ficticio estelarizado por Cynthia Nixon. “Miranda Hobbes”; y David Eigenberg, “Steve”, quienes se encontraban con su hijo “Brady”, actuado por Niall Cunningham, de 23 años.

“Miranda” y “Steve” le dieron la bienvenida a su hijo “Brady” en la cuarta temporada de la exitosa serie, quienes se encontraban separados, pero la pareja más tarde declaró su amor el uno por el otro en la primera fiesta de cumpleaños de niño y decidieron casarse en un jardín comunitario, en la sexta temporada.

El personaje de “Brady” fue interpretado inicialmente por Joseph Pupo, en el programa y en las películas de HBO.