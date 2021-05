“Mr. Big”, “Aiden” y “Steve”, serán parte de “Sex and The City: And Just Like That…”

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de especularse que el actor Chris Noth, quien le da vida a “Mr. Big”, esposo de “Carrie Bradshaw”, en la historia de “Sex and The City”, no saldría en la próxima temporada, una fuente reveló que Noth sí participará, al igual que otros personajes masculinos importantes.

El Daily Mail publicó en exclusiva que además de disfrutar las actuaciones de Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobb) y Kristin Davis (Charlotte York Goldenblatt), los fans volverán a ver a Chris Noth, John Corbett y David Eigenberg.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Estos dos últimos interpretan a “Aiden”, uno de los primeros amores de Carrie; y “Steve”, el amoroso esposo de “Miranda “Hobb”, quienes firmaron con las productoras para realizar los personajes icónicos de la exitosa serie de la década del 2000.



Algunos cambios en la producción

El informante dijo al medio estadounidense que Patricia Field, quien es la encargada de vestir al las protagonistas, en especial al personaje de “Carrie Bradshaw”, no participará en esta nueva temporada que se llamará “And Just Like That…”.

Patricia Field no regresará. Se está enfocando en Emily en París. Esta es la primera vez en el programa, ya que la ropa para la sexta temporada y dos películas fueron diseñadas por Patricia”, resaltó la fuente.



Quien supliría a Fields como diseñadora de vestuario sería Molly Rogers.



Desaparecerán a “Samantha Jones”

Al momento de anunciarse el regreso de “Sex and The City”, de inmediato los seguidores se preguntaron si regresaría el personaje de “Samantha Jones”, interpretado por Kim Cattrall, quien tiene un pleito de varios años con su coprotagonista Sarah Jessica Parker.

Casey Bloys, director de contenidos de HBO Max, comentó el personaje de “Samantha Jones” desaparecería por completo de la vida del personaje, tal y como lo hizo Cattrall con Parker en la vida real.

Destacó que será descartada por haber tenido su amistad en una dirección diferente a la de las otras tres mujeres, como pasa en la vida real, así que el personaje no será “asesinado” como se especulaba, simplemente ya no será amiga de las tres protagonistas.

"Al igual que en la vida real, la gente entra en tu vida, la gente se va. Las amistades se desvanecen y comienzan nuevas amistades. Así que creo que todo es muy indicativo de las etapas reales, las etapas reales de la vida”, explicó.

Bloys añadió que la producción ha estado avanzando y en estos momentos está por finalizar los guiones y se tiene previsto comenzar a filmar en Nueva York, el próximo verano.