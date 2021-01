Así reaccionó Kim Cattrall al lanzamiento de "Sex and the city" sin su personaje

ESTADOS UNIDOS.- Luego del revuelo que generó la noticia del regreso de Sex and The City en una nueva serie que constará de diez episodios y que se transmitirá por HBO Máx, la noticia sobre la ausencia de Kim Cattrall ha dado mucho de qué hablar.

Y es que la historia que habla sobre la vida de cuatro mujeres neoyorquinas se reducirá a tres, según apuntan los primeros detalles del proyecto. El personaje que no regresaría a la trama sería nada más y nada menos que Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall.

Los desacuerdos personales entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker parecen haber impedido el reencuentro.

Para algunos fue inevitable relacionar la ausencia de la actriz al muy sonado pleito que existe entre ella y Sarah Jessica Parker, con quien existe un distanciamiento que la propia Cattrall hizo público hace unos años en un intercambio de tuits en el que llamó “hipócrita” y “cruel” a Parker.

Lo anterior fue fomentado por el silencio en que permaneció la actriz, a diferencia de las otras tres protagonistas (Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis), quienes de inmediato compartieron el anuncio del regreso de la icónica serie que inició transmisiones en 1998 y que constó de seis temporadas.

Las diferencias entre las protagonistas de la serie noventera parecen haber impedido la participación de Kim Cattrall en el reboot.

Pero ahora Kim Cattrall ha dado señales de que está al tanto de la producción y confirma, de alguna manera, lo que sus seguidores tanto temían: No tiene interés alguno en participar. Lo anterior se puede concluir a partir de un like que la actriz dio a uno de sus seguidores, quien la felicitó por no formar parte de la nueva serie si eso implicaba ir en contra de sus convicciones y la felicitó por mantener una postura firme al respecto.

Kim Catrall ha guardado silencio ante la omisión de su personaje de la icónica serie de los 90, "Sex and the City".

“Me encanta ‘Sex and the City’ y, aunque me entristece que Samantha no regrese, aplaudo hacer lo que es mejor para ti y creo que este es un gran ejemplo de ponerte a ti misma en primer lugar. Bien hecho @KimCattrall”, escribió un seguidor de la serie en Twitter, a lo que Cattrall ‘respondió’ con una reacción de ‘me gusta’ en dicha red.

La nueva producción se titulará “And Just Like That...” y se prevé que inicie grabaciones el próximo junio. Esta nueva entrega contará la evolución de la amistad del grupo de amigas y se centrará en las experiencias de mujeres mayores de 50 años.