Chris Noth rompe el silencio tras revelarse que “Mr. Big” no aparecerá en la nueva temporada de “Sex and The City”

ESTADOS UNIDOS.- Los fanáticos de la serie “Sex and The City” se enloquecieron cuando se supo hace varias semanas que la trama volvería a la pantalla chica a través de HBO Max, pero hubo varias sorpresas no tan encantadoras.

Una de ellas es que Kim Cattrall, quien realiza el papel de “Samantha Jones” no aparecería en la serie basada en las cuatro amigas de Nueva York interpretadas por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, quienes serán las productoras ejecutivas y se rumora que ganarán un millón de dólares por capítulo.

Otra de las sorpresas desagradables para el público, según Page Six, es que tampoco estaría en la historia el personajes que interpreta Chris Noth, el famoso “Mr. Big”, esposo de “Carrie Bradshaw”, lo que entristeció a los fans de la exitosa serie de los 90’s.

De acuerdo a una publicación de E! News, los internautas acosaron a Noth a través de sus redes sociales para que les explicara la razón por la cual no estaría en la serie que llevará por nombre “Sex and The Ciyty… And Justi Like That”.

¿Por qué, por el amor de Dios, no interpretas a mi amado Mr. Big? Mi corazón está (emoji de corazón roto", escribió una fan, a lo que Chris contestó: "Todo cambia, incluidos los anuncios en las noticias".

Otro de los fans de “Mr. Big” le dijo que los había vuelto a entristecer con la noticia y que por favor reconsiderara su intervención en la historia, pero el hombre de 66 años no fue lo suficiente claro con sus seguidores y les dijo:

"Bueno, si Page Six lo dice... debe ser verdad", acompañando la respuesta con un guiño.

El pasado 10 de febrero, el director de contenido de HBO Max, Casey Bloys, dejó ver cómo se abordaría a la famosa publicista en el revival.

"Al igual que en la vida real, la gente entra en tu vida, la gente se va. Las amistades se desvanecen y comienzan nuevas amistades. Así que creo que todo es muy indicativo de las etapas reales, las etapas reales de la vida", dijo.

El productor agregó que están tratando de presentar una historia honesta, sobre una mujer de 50 años de edad que vive en Nueva York y que los amigos que tenía a los 30 años, probablemente ya no los tenga a los 50, como a todos los seres humanos les sucede.