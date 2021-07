Emir Pabón demandará a chofer de aplicación que provocó su aparatoso accidente

Ciudad de México.-Emir Pabón y su esposa Stefanía de Aranda siguen recuperándose del aparatoso accidente que sufrieron al viajar en un taxi de la aplicación Uber en Houston, Texas.

Ahora que Stefanía fue dada de alta, el líder de Grupo Cañaveral decidió proceder legalmente contra el chofer y junto a su abogado revelaron las acciones que realizarán al respecto. “Lo más importante es que se haga justicia de algo que no esperábamos y ni pensábamos que iba a ocurrir”, destacó Emir.

Posteriormente, el cantante recordó cómo sucedió el accidente que provocó que su esposa embarazada de seis meses estuviera en terapia intensiva.

Yo venía revisando una música, haciendo anotaciones de una producción y mi esposa me dice que el chofer se sale del carril, cuando me quito los audífonos él empieza a chocar contra el muro de contención. Mi esposa le dice en inglés que estaba asustada, que estaba embarazada y yo le digo que qué le pasaba. La persona no respondía, él seguía manejando”, relató.