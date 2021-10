Emily Ratajkowski revela por qué no denunció el acoso de Robin Thicke hace ocho años

ESTADOS UNIDOS.- Este lunes, la modelo Emily Ratajkowski reveló que fue acosada sexualmente por Robin Thicke en 2013 durante la fimlación del video musical de "Blurred Lines". En una parte de su libro My Body acusó al cantante de tocarla de forma inapropiada y recientemente, en una entrevista para la revista People, habló de cuál fue la razón por la que decidió callar el abuso todos estos años.

De acuerdo con su relato, Emily trabajaba en la grabación del video donde ella y otras modelos aparecen en topless, en la versión sin censura. Fue entonces donde ocurrió el asalto de Thicke; sin embargo, en aquel momento no hizo público el incidente, ya que, según sus propias palabras, ella no era una modelo reconocida como lo es ahora y creyó que sus palabras habrían sido más perjudiciales para ella que para el cantante.

"Era una modelo desconocida y si hubiera hablado o me hubiera quejado, no estaría donde estoy hoy, no sería famosa", dijo a la revista durante el cóctel de la Conferencia CoinGeek.

La modelo afirmó que su decisión de hablar ahora del acoso que sufrió se la debe a su crecimiento profesional y personal, ya que ha cambiado de perspectiva a lo largo de los años y espera que sus fans puedan ver eso en su libro.

"Escribí un libro sobre la evolución de mi política y eso incluye muchas experiencias diferentes de mi carrera, mi vida y la forma en que sentí y pensé sobre esas experiencias han evolucionado", señaló. "Espero que la gente pueda leer el ensayo y comprender los matices detrás de este tipo de situaciones".

El acoso del cantante

En el extracto de My Body, publicado por The Sunday Times, Ratajkowski escribió que inicialmente disfrutó trabajar en el video musical, que contó con un equipo de mujeres, hasta que ella y Thicke, de 44 años, estuvieron a solas en el set. "De repente, de la nada, sentí la frialdad y la extrañeza de las manos de alguien ahuecando mis pechos desnudos desde atrás", escribió. "Instintivamente me alejé y volví a mirar a Robin Thicke".

Diana Martel, la directora del proyecto musical, narró lo sucedido para la misma revista y confirmó que presenció el momento del acoso sexual y defendió a la modelo de 30 años. “Recuerdo el momento en que le agarró los pechos. Uno en cada mano. Él estaba detrás de ella. Grité con mi voz muy agresiva de Brooklyn: '¡¿Qué diablos estás haciendo?! ¡Se acabó el rodaje!'”.