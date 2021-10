Emily Ratajkowski denuncia a Robin Thicke por acoso sexual 

ESTADOS UNIDOS.- Emily Ratajkowski denunció que fue acosada sexulamente por el artista Robin Thicke durante el rodaje del videoclip de "Blurred Lines", un exitoso tema que grabó en 2013 junto a Pharrell Williams, así lo redactó en su nuevo libro titulado "My Body" que saldrá a la venta en noviembre del presente año.

Durante la producción del video musical, Robin se abalanzó sobre la modelo y le hizo vivir un momento sumamento incómodo ya que ella estaba topless, según narra Ratajkowski, el músico habría llegado borracho para la grabación, y aunque se apartó inmediatamente, afirma que él solo sonrió de manera burlona y se tambaleó debido a su estado de ebriedad.

De pronto, de la nada, sentí la frialdad y la sorpresa de las manos de un extraño apretando mis pechos desnudos desde atrás”, recuerda.

Sobre su reacción, la actriz confesó en su libro de memorias que únicamente pudo 'encogerse' por la vergüenza que sintió en ese momento. “Empujé la barbilla hacia adelante y me encogí de hombros, evitando el contacto visual, sintiendo el calor de la humillación bombear a través de mi cuerpo", relató.

Al principio, Emily afirmó haberse sentido cómoda apareciendo topless frente a la cámara, pero todo cambió cuando Thicke la hizo sentir "desuda por primera vez durante ese día", además de expresar que no reaccionó de la manera que cree que debía hacerlo por la impresión y el susto: "No reaccioné, no realmente, no como debería haberlo hecho”, añadió.

Emily Ratajkowski señaló que la directora de "Blurred Lines" fue testigo de la terrible situación que dio lugar en 2013, y una vez que vio que el artista se acercó de manera brusca hacia la modelo para tocarla de manera indebida, le gritó "¿Qué mie*da estas haciendo?", para luego acercarse a ella y preguntarle si estaba bien.

Diana Martel, la directora del proyecto musical, narró lo sucedido para Sunday Times y confirmó que presenció el momento del acoso sexual y defendió a la modelo de 30 años. “Recuerdo el momento en que le agarró los pechos. Uno en cada mano. Él estaba detrás de ella. Grité con mi voz muy agresiva de Brooklyn: '¡¿Qué diablos estás haciendo?! ¡Se acabó el rodaje!'”.

Esta no sería la primera vez que Robin Thicke es acusado por esta clase de comportamientos, pues en 2017 su exesposa Paula Patton, con quien estaba casado cuando sucedió el ataque contra Ratajkowski, lo demandó por violencia intrafamiliar y abuso, detallando que fue víctima de golpes e insultos, incluso reveló que el compositor tenía una adicción a la cocaína.