Emilio Osorio se aleja de su padre, Juan Osorio

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su participación en la bioserie de Vicente Fernández “El último rey”, Emilio Osorio se dedico a viajar por varios países, por lo que se alejó de su padre Juan Osorio en cierta manera.

El hijo de Niurka comenzó a componer y emprender proyectos de trabajo, algo que, afirmó, le ha ayudado a crecer y encontrar los frutos que tanto buscaba en la música.

“No creo que me haya abierto más caminos, pero encontré unos, chiquitos quizá, pero míos, los estoy valorando; encontré viajes que se dieron por ahí y al final llego con mi papá y le sigo diciendo: ‘oye, me invitaron acá, ¿qué te parece?’ hay veces que me dice: ‘yo no lo haría’ pero luego dice ‘te apoyo’”.