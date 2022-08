Hijo de Niurka Marcos confiesa que le hacían bullying por los desnudos de su madre

ÉXICO.- Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio, reveló recientemente que sufrió bullying debido al trabajo de su madre, quien ha sido conocida como “la mujer del escándalo”.

Aunque se ha dedicado en gran parte a la actuación, Niurka también tuvo una larga trayectoria como modelo de Playboy. La cubana siempre se ha sentido orgullosa de su cuerpo, pero su hijo tuvo que soportar muchos comentarios al respecto.

En una entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino, Emilio dijo que las fotografías de su madre causaban mucha controversia y morbo, pero él solo tenía 13 años y muchas veces no sabía cómo afrontar la situación.

Mis respuestas eran ridículas, porque me llegaban con ofensas y yo lo que les decía: ‘es que gracias a eso estoy comiendo’”, que eran las respuestas que yo sabía de mi mamá”.

El joven actor recordó que una de los momentos más incómodos que vivió fue cuando invitó a uno de sus compañeros de clase a su casa, y este comenzó a divulgar en la escuela que había cuadros de su mamá colgados en la sala posando desnuda. Ante esto, él buscó la manera de defenderse:

Cuando llega el chavo y se hace la bolita yo le dije: 'Chance tiene cuadros así porque está orgullosa de su cuerpo y porque está feliz de estar así y chance los que están a tu alrededor, no le dije 'tu mamá', porque nunca me meto con las mamás, pero los que están a tu alrededor por no tener ese cuerpo se sienten avergonzados'.