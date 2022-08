Romina Marcos reacciona a los audios donde Niurka llama 'parásitos' a sus hijos

Hace unos días, el programa Chisme No Like filtró unos audios donde Niurka Marcos tachó a sus hijos de “parásitos”.



Hubo rumores de que la cubana había pagado una deuda de su pareja Juan Vidal, pero ella lo negó. Fue entonces que Javier Cerani dijo que Niurka se ha visto afectada en su economía debido a la falta de trabajo.

En el audio que se viralizó, se escucha a Niurka contar que se vio en la necesidad de pedirles a Romina Emilio y Kiko que ayudaran con el gasto porque ya estaban grandes.

Este año, como yo no he tenido trabajo, solo he tenido para sacar mis necesidades y no me dio para más… Y eso fue lo que pasó este año, la metamorfósis de liberarme de toda esta carga que tenía de mantener literalmente a huev*nes, parásitos”, declaró Niurka Marcos.